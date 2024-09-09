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Olimpiyat şampiyonları çiçeklerle karşılandı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın Denizlili sporcuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan, otogarda sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

- Olimpiyat şampiyonları çiçeklerle karşılandı

DENİZLİ - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın Denizlili sporcuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan, otogarda sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı. Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Milliler, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Milli Takımın Denizlili yıldızları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan, önceki gün memleketleri olan Denizli'ye döndü. Otogarda aileleri, arkadaşları ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılanan Milli Sporcular duygu dolu anlar yaşadı. Goalball Milli Takımı sporcusu Şeyda Nur Kaplan, yaşadıkları duyguların tarifinin mümkün olmadığını söyleyerek kendilerine destek veren ve inanan herkese teşekkür etti. Berfin Altan ise her gece yatarken olimpiyatlarda İstiklal Marşını okumanın hayalini kurduğunu, on yıllık bir emeğin karşılığını altın madalya kazanarak aldıklarını söyledi.

"Kızlarımızla gurur duyuyoruz"

Goalball Milli Takımının maçlarını heyecan içinde takip ettiklerini belirten Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, takım halinde verilen mücadele ve kazanılan altın madalya ile gurur duyduklarını söyledi. Üst üste üçüncü defa olimpiyat şampiyonu olan sporcuların ülkemizin gururu olduklarını söyleyen İlman, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli Güncel Yerel Paris Spor

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