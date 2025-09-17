Haberler

Olay Gazetesi'nin Eski Genel Yayın Müdürü Engin Özpınar Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın duayen gazetecilerinden Engin Özpınar, uzun süredir tedavi görmekteydi. Vefatı, yakınları ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Cenaze namazı, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınacak.

Olay Gazetesi'nin eski Genel Yayın Müdürü Engin Özpınar hayatını kaybetti.

Uzun süredir tedavi gören Bursa'nın duayen gazetecilerinden Engin Özpınar, hayatını kaybetti. Olay Gazetesi'nin uzun yıllar genel yayın müdürlüğünü başarıyla süren Özpınar'ın vefat haberi yakınlarını ve meslektaşlarını üzdü. Özpınar, Fatih Sultan Mehmet Caminde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fethiye Mahallesi Mezarlığına defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Nijerya'da Lassa Ateşi sebebiyle ölümler artıyor

Salgın hızla yayılıyor: Ölenlerin sayısı 162'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım

Hamile olduğunu açıklamıştı, son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.