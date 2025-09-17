Olay Gazetesi'nin Eski Genel Yayın Müdürü Engin Özpınar Hayatını Kaybetti
Uzun süredir tedavi gören Bursa'nın duayen gazetecilerinden Engin Özpınar, hayatını kaybetti. Olay Gazetesi'nin uzun yıllar genel yayın müdürlüğünü başarıyla süren Özpınar'ın vefat haberi yakınlarını ve meslektaşlarını üzdü. Özpınar, Fatih Sultan Mehmet Caminde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fethiye Mahallesi Mezarlığına defnedilecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel