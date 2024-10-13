Olay Gazetesi Magazin Şefi Ünal Özbay Hayatını Kaybetti
Bursa'da uzun yıllar ekonomi ve magazin muhabirliği yapan Ünal Özbay, Olay Gazetesi magazin şefi olarak görev yapıyordu. Cenazesi 14 Ekim Pazartesi günü Hasköy Kent Mezarlığı'nda defnedilecek.
Olay Gazetesi magazin Şefi olarak görev yapan evli 2 çocuk babası Ünal Özbay hayatını kaybetti.
Bursa'da uzun yıllar ekonomi ve magazin muhabirliği yapan, son olarak Olay Gazetesi magazin şefi olarak görev yapan evli 2 çocuk babası Ünal Özbay hayatını kaybetti. Ünal Özbay'ın cenazesi, 14 Ekim Pazartesi günü FSM Caminde ikindi saatinde kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığında defnedilecek. - BURSA