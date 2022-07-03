Okumak için Elazığ'a gelen Afrikalı öğrencilerin hayali futbolcu olmak

Afrika'dan Elazığ'a okumak için gelen öğrenciler, aynı zamanda hayallerinin pişinden gidiyor. Hem okuyan hem de amatör ligde top koşturan öğrenciler, büyük kulüplere transfer olmak istiyor.

Ayuba Abdul Karim (26) Gana'dan ve Joseph Ejike (22) Nijerya'dan okumak için Elazığ'a geldi. Fırat Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi Abdul Karim ve BESYO 2. sınıf öğrencisi olan Ejike, aynı zamanda 2. Amatör Ligi'nde mücadele eden Doğukentspor Kulübünde top koşturuyor. 2 Afrikalı öğrenci büyük kulüplere transfer olarak hayallerini gerçekleştirmek için canla başla mücadele ediyor. Takım arkadaşları ve teknik direktörleri tarafından çok sevilen Afrikalı öğrenciler, aynı zamanda amatör lige renk katıyor. Görenlerin şaşırdığı Afrikalı futbolcular, oyun disiplini ve ahlaklarıyla takdir topluyor.

Arkadaşı Joseph ile birlikte Afrika'dan geldiklerini belirten Ayuba Abdul Karim, "Ben Gana'dan arkadaşım Joseph ise Nijerya'dan geldi. Ben Fırat Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyorum. Buraya hem okumak hem de top oynamak için geldik. Gerçekten çok mutluyuz. Amatör lige çok renk katıyoruz. Bu yüzden de çok mutluyuz. İnşallah bu takımla beraber şampiyon olacağız. Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi görenler çok seviyor. Bizimle çok güzel konuşuyorlar. O yüzden onlara teşekkür ediyoruz. Hedefimiz burada okumak hem de futbol alanında takım bulmak ve oraya gitmek. Gelecek yıllarda büyük takımlarda oynamayı hedefliyoruz. Ben şu an Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Türkiye'de en büyük Fenerbahçe. İnşallah gelecek yıllarda hep birlikte mutlu olacağız" dedi.

Takımın Teknik Sorumlusu Zülfü Gözetleyen ise, "Bu sezon Doğukentspor olarak 2. Amatör Lig'de mücadele ediyoruz. Arkadaşlarla beraber güzel bir hava yakaladık ama özellikle ilimize yurtdışından gelen ve bizlerle beraber olan Ayuba ve Joseph kardeşlerimiz var. Bunlar ilimize Türk futboluna ve memleketimize katkıları çok büyük. Afrika'dan gelen öğrenciler gerçekten hem futbola bakış açıları hem de spora bakış açıları çok farklı. Ahlak olarak da çok disiplinliler. Gençlerimize çok güzel örnek oluyorlar. Burada Afrikalı futbolcu görenler çok şaşırıyorlar ve herkesin olumlu tepkilerini alıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel