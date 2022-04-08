Okuma yazma kursu Koçarlılı kadınlara umut oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çeşitli nedenlerle eğitimleri yarım kalan veya okuma yazma öğrenemeyen kadınlara, 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği çerçevesinde açılan okuma yazma kursu umut oldu.

Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği çerçevesinde açılan kurs ilgi görürken, Koçarlı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Koçarlı'da okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunda birinci kademe eğitimleri tamamlandı.

Okuma yazma eğitimine katılan 30-60 yaş arası 12 kursiyer birinci kademe yoğunlaştırılmış okuma yazma kursunu tamamlamasının ardından okuma yazma öğrendiler ve okuryazarlık belgesi almaya hak kazanarak ikinci kademe eğitimlerine başladı. İkinci kademeyi tamamlayan kursiyerler ise ilkokul diplomasına eşdeğer belge alarak ilkokul mezunu olacak.

'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği sayesinde okul hayatlarına okumanın yaşı olmaz diyerek kaldıkları yerden devam eden Koçarlılı kadınlar hayallerine ulaşmak için emin adımlarla ilerlerken Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Nas ile birlikte, Tekeli İlkokulunda gerçekleşen kursu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet edip kurs hakkında bilgi alan Başkan Kaplan, okuma yazma öğrenen kursiyerleri ve kurs öğretmeni Damla Hür'ü gayretlerinden dolayı tebrik etti.

İlçede okuma yazma bilmeyen tek bir kadının dahi kalmamasını hedeflediklerini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği çerçevesinde biz de Koçarlı'da okuma yazma kursumuzu açtık" dedi.

Başkan Kaplan kursa katılan kadınlara hitaben yaptığı konuşma da ise, "Okuma yazma bilmemek o kadar zor bir şey ki. Bir yere gideceksin tabelayı okuyamıyorsun, bir şey yazamıyorsun, bankaya gidiyorsun okuyamadan imza atamıyorsun. Bir yanınız hep eksik oluyordu. Öğretmenimiz Damla hanım da soğuk, yağmur, çamur demedi geldi size ders verdi okumayı öğretti. Siz de üzerinize düşen görevi yaptınız okumayı öğrendiniz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Okuma yazma bilenlerin sizden hiçbir farkı yok. Sizlerin tek eksiği imkanınızın olmamasıydı. O günün şartları uygun olmamış ve okuma yazma öğrenememişsiniz. Bunun geç diye bir mazereti yok bence fırsatınız varken öğrenmezseniz geç kalmış olurdunuz. İmkanı iyi değerlendirdiniz. Tüm kursiyerleri, Halk eğitim Müdürlüğümüzü ve kıymetli hocamızı tebrik ederim" diye konuştu.

Okuma yazma kursuna katılan kursiyerlerden 43 yaşındaki Sulhiye Bağatarhan, okuma yazma öğrenip belge aldıktan sonra ehliyet almak istediğini ifade ederek, "Okuryazarlığım olmadığı için ehliyet alamamıştım. Ehliyet almak içinde okuma yazma kursuna katıldım. Hem okuryazarlık belgesi alacağım hem de ehliyet için başvuracağım" dedi.

Kursiyerlerden Rahime Başboğan ise, "Hiç okuma yazmam olmadığı için okuma yazmayı çok istiyordum. Bir yere çıktığım zaman ne çocuğuma ne de kendime bir faydam oluyordu. Hastaneye de sürekli gelip gidiyorum, bazı kağıtlar veriyorlar üzerlerinde ne yazıyor hiç okuyamıyordum. Okuma yazma öğrenmeyi çok istedim. Bize bu imkanı sağlayan hocamıza ve Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adalet Bağatarhan isimli kursiyer kadın ise, "Bize bu fırsatı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizler okuma yazma bilmediğimiz için çocuklarımıza faydamız olmadı hiç ve bunun sıkıntısını çok yaşadık. Bir yerlere giderken ihtiyacımız olan yazıları okuyamıyorduk. Bir yere giderken toplu taşımaya binerken daha rahat edebilmek için okuma yazma öğrendik. Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a da bu imkanları bizlere sundukları teşekkür ediyorum. Ayrıca eşime de bana bu imkanı verip beni okuma yazma kursuna gönderdiği için de teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz bu rahatlığı yaşayabiliyoruz" diyerek okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. - AYDIN

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

İhlas Haber Ajansı / Yerel