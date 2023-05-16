Okulun yanı başındaki ağır hasarlı binalar tehlike oluşturuyor

ADANA - Adana'da bir okulun hemen yanı başındaki ağır hasarlı binalar yıkılmayınca, veli ve öğrenciler tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen iki depremin ardından Adana'da şehir merkezinde 11 bina yıkılmış, 418 vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin ardından yetkililerin yaptığı çalışmada ise 8 binden fazla binanın ağır ve orta hasarlı olmasından dolayı yıkımına karar verilmişti. Bazı binalar acil yıkılması gerektiği için depremden hemen sonra yıkıldı. Depremin en fazla vurduğu ve 5 binanın yıkıldığı Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde birçok bina da ağır hasarlı çıktı.

Mahalle muhtarı Göktürk Güngör, depremin en fazla zarar verdiği mahallenin Güzelyalı olduğunu belirterek, "Birçok bina yıkıldı. Birçok bina da ağır hasarlı olarak kayda geçti. Son olarak binaların durumu muhtarlığımıza verildi biz de askıya çıktı. Vatandaşları bilgilendirme yaptık ancak bazı binalar var okul etrafında. Bunlar ağır hasarlı binalar. Okula gelip giden çocuklar var binaların yıkılması gerekiyor ama bir türlü yıkılmadı. Bunların bir an önce yıkılmasını istiyoruz" dedi.

Veliler, çocukları okula tedirgin gönderdiklerini, çoğu ailenin de bu binalar nedeniyle çocukları okula göndermediğini, bir an önce okulun etrafındaki ağır hasarlı binaların yıkılmasını istedi.

Öğrenciler ise okula gidip gelirken korktuklarını, okulun bahçesinde de girilemez bölge oluşturulduğunu, binaların bir an önce yıkılmasını istediklerini söyledi.