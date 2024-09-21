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Rize'de Okuldan Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

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Rize'de 14 yaşındaki G.K., öğrenim gördüğü okulda 4. kattan merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan G.K., hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

RİZE - Rize'de öğretim gördüğü okulda 4. kattan merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Rize Merkez Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İmam Hatip Ortaokulu'nda 8. sınıfta öğrenim gören 14 yaşındaki G.K., henüz bilinmeyen bir sebeple okulun yangın merdivenlerinin bulunduğu alanda 4. kattan merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan G.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de Okuldan Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rize

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