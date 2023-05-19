Okullarda gıda güvenirliği ve hijyeni eğitimleri devam ediyor

Bilecik'te öğrencilere yönelik 'Okullarda Gıda Güvenirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı' konulu eğitim verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" projesi doğrultusunda Bayırköy İlköğretim Okulu öğrencilerine 'Okullarda Gıda Güvenirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı' konulu eğitim verildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gelecek nesillerimizin temeli olan çocuklarımızın, daha sağlıklı beslenebilmesi, bilinçli gıda tüketim alışkanlıklarına sahip olabilmesi, dünyamızın ve gıdamızın korunmasını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerimiz okullarımızda devam edecektir" dedi. - BİLECİK