Okullar açıldı trafik kilitlendi.. O anlar havadan görüntülendi

Bursa'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk gün trafik kilitlendi. Trafik sebebiyle kilometrelerce kuyruk oluştu, o anlar havadan görüntülendi. Özellikle Acemler Kavşağı'nın yansıra Mudanya Yolu Bademli Kavşağı, İzmir Yolu ve Özlüce'de trafik durma noktasına geldi. Yetkililer, ilk gün çocuklarını özel araçlarıyla bırakmak isteyen velilerin yoğunluğa sebep olduğunu ifade ederken, gerekli tedbirlerin alınmasıyla yoğunluk kısa sürede eritildi.

Bursa'da ilk ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler okullarına kavuştu. Okulların açılmasıyla birlikte binlerce okul servisi trafiğe çıktı. Öğrenci servislerinin ve çocuklarını okula gönderecek velilerin araçlarıyla birlikte trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik adeta kilitlendi. Özellikle günde 210 binden fazla aracın geçtiği kilit konumdaki Acemler Kavşağı ve okulların yoğun olarak bulunduğu Özlüce, Mudanya Yolu Bademli ve Balat semtlerinde kilitlenen trafik sebebiyle araçlar hareket etmekte zorlandı.

Sabah 08: 00 ile 08: 45 arasında Bursa'da trafik adeta durdu. Servislerin öğrencileri okula bırakmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Bursa trafiğinin kilitlenmemesi için Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerden itibaren yoğun mesai harcadı. Ekipler, yollarda tıkanan yerlere müdahale edip, trafiğin rahatlamasını sağladı. Ana hatların akıcı olduğu trafikte sıkışmalar yan yollarda meydana geldi.

Yetkililer, çocukların servis ya da toplu taşıma araçlarıyla gönderilmesini tavsiyesinde bulundu. - BURSA