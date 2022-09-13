Okullar açıldı, çanta tamiratı yapan esnafın yüzü güldü

Aydın'da okulların açılması ile birlikte çanta ve valiz tamirciliği ile uğraşan esnafın yüzü güldü, işlerinde okul çantası tamiratı yoğunluğu yaşamaya başladı.

Aydın'da okulların açılması ile birlikte çanta ve valiz tamirciliği ile uğraşan esnafın yüzü güldü, işlerinde okul çantası tamiratı yoğunluğu yaşamaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da yeni eğitim dönemi başlarken, çanta ve valiz tamiri yapan esnafta da okul sezonu hareketliliği başladı. Efeler ilçesinde de 25 yıldır ayakkabı, çanta ve valiz tamiratı yapan Murat Yardım, çantaların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşların eski çantalara tadilata yöneldiğini ifade etti. Çok sayıda vatandaş tamirat gerektiren okul çantalarını tamir ettirmeyi tercih ederken, yaşanan iş hareketliliği de esnafın yüzünü güldürdü.

Okul sezonunda bir çok vatandaşın çantalarını tamir ettirmeye yöneldiğini ve işlerinde hareketlilik yaşandığını ifade eden Yardım; "Şuanda okul sezonu ve çanta fiyatları yüksek. Onun için tamire getiriyorlar. Öğrencilere de yardımcı oluyoruz. Okul çantaları, bavul okul sezonu olduğu için uygun fiyata yapıyoruz. Her şey pahalı, her şeye zam geldi şu anda tamirata ilgi gösteriyorlar. Biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz" dedi.

Çırak olarak geldiği dükkanı 21 yaşında satın alarak işinin patron olan Yardım, 24 yıldır kendisine ait 4 metrekarelik atölyesinde ailesinin kazancını sağlıyor. "En büyük sermayem" dediği mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Yardım, genç yaşta başladığı mesleğini bırakmadan severek sürdürdüğünü belirtti. - AYDIN