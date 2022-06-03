Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı - Haberler

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Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Ali Rıza Önses - Yerel
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Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardıKONYA Konya'nın Beyşehir ilçesinde nefes borusuna kaçan şeker nedeniyle nefessiz kalan ortaokul öğrencisi, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich Manevrası yöntemiyle nefes borusuna kaçan şeker çıkarılarak nefes alması sağlandı.

Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı

KONYA Konya'nın Beyşehir ilçesinde nefes borusuna kaçan şeker nedeniyle nefessiz kalan ortaokul öğrencisi, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich Manevrası yöntemiyle nefes borusuna kaçan şeker çıkarılarak nefes alması sağlandı.

Olay, 1 Haziran 2022 günü saat 11.05 sıralarında Beyşehir İhsan Kabadayı Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye g öre, okulda 5-B sınıfında öğrenim gören M.A.'nın teneffüs zili çaldıktan sonra yemek için ağzına aldığı şeker nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanınca koridora çıkarak lavaboya doğru yönelen öğrenciyi o esnada sınıfları kontrol eden nöbetçi öğretmen Ayşe Demir fark etti. Ayşe Demir, yanına gittiği öğrenciye Heimlich Manevrası yaparak nefes borusuna kaçan şekeri çıkarmasını ve nefes almasını sağladı. Yaşanan o anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. İhsan Kabadayı Ortaokulu Müdürü Muddalip Göçgen, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencisinin hayatını kurtaran nöbetçi öğretmen Ayşe Demir'e teşekkür etti. Öğretmen Ayşe Demir'in daha önce Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okulda açılan ilk yardım eğitimi aldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Yerel

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