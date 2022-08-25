Okul sezonu yaklaşıyor, kıyafet alırken nelere dikkat edilmeli?

Yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasına günler kala, okul kıyafeti alışverişlerinde hareketlilik başladı. Velilerin kıyafet alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini ise işin uzmanları anlattı. Kocaeli'de 96 okula stok kıyafet hizmeti veren EKN Tekstil sahibi Ceyhun Eken, "Piyasada polyester pamuk karışık şekilde kullanılıyor. Onlar rengi daha canlı, daha diri tutuyor gibi olsa da aslında sağlıklı değiller. Hatta daha sağlıksız ama biraz da ekonomik olabiliyorlar. Burada biz pamuk ürünleri seçiyoruz" dedi.

Yaklaşan 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti alışverişinde de hareketlilik başladı. Veliler kıyafet almak için hazırlıklarını hızlandırırken, yanlış seçilen kıyafetler, kalitesiz ürünler en çok çocukların sağlığına zarar veriyor. Kocaeli'nin İzmit, Derince, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde 96 okula stoklu kıyafet hizmeti veren EKN Tekstil de müşteri akınına uğruyor. Firma sahibi Ceyhun Eken, fiyatlarda bu yıl artış olmasına rağmen 17 yıllık üretici kimliklerinden dolayı Türkiye piyasasının altında satış yaptıklarını söyledi. Firma, yine imalatçı kimliğinden dolayı paça ve terzi hizmetini de ücretsiz sunarken, ürünlere hiç polyester kullanmıyor.

"17 yıldır ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz"

Şirket olarak 23 yıldır okul kıyafetleri yaptıklarını ve son 17 yıldır üretimi de kendilerinin yaptığını belirten EKN Tekstil Sahibi Ceyhun Eken, "17 yıldır ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Bu bize başka artılar da katıyor. Yaklaşık yüzde 20 - 25 civarlarındaki imalatçı karını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da bize daha düşük fiyatlı satış ve rekabet şansı vermiş oluyor. Öğrencilerimizi daha ekonomik giyindirmiş oluyoruz. Ürünün rafa girme akışında da hakim olduğumuzdan dolayı da artılarımız oluyor. Bazı ufak tefek gecikmeler illaki oluyor. Gecikmeler esnasında rafımızda hangi ürün eksikse önceliği o ürüne veriyoruz. Ürünün hangi gün satışa gireceğine dair de satış danışmanı arkadaşlarımıza bilgi aktarıyoruz. Böylece velilerimizi de bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

"Sağlıklı olan, pamuklu ürünlerin kullanılması"

Ürünlerde polyester kullanmadıklarını söyleyerek, yüzde yüz pamuklu üretim yaptıklarının altını çizen Ceyhun Eken, "Kıyafet uygulaması rahat, pamuklu ürünlerden oluyor. Biz o şekilde kullanıyoruz. Piyasada polyester pamuk karışık şekilde kullanılıyor. Onlar rengi daha canlı, daha diri tutuyor gibi olsa da aslında sağlıklı değiller. Hatta daha sağlıksız ama biraz da ekonomik olabiliyorlar. Burada biz pamuk ürünleri seçiyoruz. O nedenle bazen yıkamalarda, renk tonlarında biraz oynama olabiliyor. Fakat sağlıklı olan pamuklu ürünlerin kullanılması ve kalıpların da daha rahat olması. Eskiden kalıplar biraz inceyken şu an yaklaşık 1 buçuk beden kadar yukarıya kaydırdık. Son yıllarda hem kızlarımızda hem erkeklerimizde oversize ürün daha kullanışlı oluyor. Bu sebeple kalıplarımızı biraz daha büyüttük. Maliyetler değişse bile fiyatlarımızı Kocaeli hatta Türkiye ortalamasının altında tuttuk. Pantolon satışlarımızda terzi ve paça hizmetlerini de ücretsiz olarak velilerimize sunuyoruz. Yaklaşık 20 ile 30 TL arası olan bir paça ücretini bizden okul kıyafeti alışverişi yapanlara hizmet olarak ücretsiz sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kapüşonlu sweatlere dönüş oldu"

Ağırlıklı olarak hangi çeşit okul kıyafetine rağbet olduğunu anlatan Eken, "Son birkaç yıldır kapüşonlu kanguru cep sweatlere dönüş oldu. Daha rahat ve kullanışlı olduğu için böyle oldu. Fermuarlı hırkaları çocuklarımız biraz sıcakladığında çıkarıyor. Masanın altında, sırada, bahçede, askıda unutuyor. Dolayısıyla okullarımızın arşivlerinin birçoğunda eşofman üstü ve hırka stoğu birikiyor. Çok kullanışlı olmuyordu. Fakat şimdi sweate geçiş hem biraz daha spor oluyor, hafif oluyor. Okullarımızın fiziki şartları da eskiye göre daha iyi. Dolayısıyla sweatlerin kullanılışı neredeyse uzun kol kullanışını bitirdi, yüzde 80 azalttı. Bazı velilerimiz bir kısa kol yanına uzun kol yok mu diye soruyor. Biz artık sweati olan okullarımıza uzun kol üretmiyoruz. Uzun kol yerine sweat yapıyoruz. Yine de bazı velilerimiz uzun kollu sorduğu için az miktarda da olsa üretiyoruz. Yeni konsept oluşturduğumuz okullarımızda da fermuarlı sweat planlıyoruz. Onları da çocuklarımız severek kullanıyor" dedi.

"Fiyatlarımız Türkiye ortalamasının altında"

Bu sene artan okul kıyafeti fiyatlarına rağmen Türkiye'deki piyasanın altında bir rakama satış yaptıklarını belirten Eken, "Fiyatlarımız Türkiye ortalamasının altında. Yeni kayıtlardaki kısa kolluların, yani ufak ürünün satışları 130 - 150 TL bandında. Ortaokul 140 - 160 TL, lise 170 - 180 TL bandında. Buna rağmen bizde ilkokul fiyatları 100 - 120 TL, ortaokullar 120 - 130 TL, liselerimiz de maksimum 150 TL bandında bitiyor. Ful battal bedenler hariç. Sonuçta ham madde kiloyla alındığı için biz en pramatüre, minyon çocuklarımızı da düşünerek ufak ürün yapıyoruz. Onların fiyatını da küçük okulların fiyatında tutuyoruz. Fakat daha kalıplı çocuklarımızı da düşünerek XXXL ve XXXXL'ye kadar da ürün üretiyoruz. Onlarda da kumaş maliyeti farkını yansıtıyoruz sadece. İşçiliği yansıtmıyoruz. Pantolon fiyatımız 120 TL'den başlıyor. 120 - 130 TL'lik, 150 TL'lik, 170 - 180 TL'lik ve 200 TL'lik gruplar var. Sattığımız her pantolonu müşterimiz dilediği takdirde, bizim programımıza uyuyorsa ücretsiz bir şekilde paça hizmetine de verebiliyoruz. Bu yapılırken normal işletmelerde ürünün fiyatına ticari olarak yansıtarak yapılır ama biz imalatçı kimliğimizden dolayı sattığımız pantolon 120 TL de olsa 200 TL de olsa bu hizmeti veriyoruz. Bunu da müşterilerimiz ikram olarak görsün lütfen. Tercih sebebi de oluyor, işleri de görülüyor" şeklinde konuştu.

"Velilerimiz fiyatı kıyaslarken ürünleri de kıyaslamalı"

Velilerin fiyat kıyaslaması yaparken kalite kıyaslaması da yapmalarının önemli olduğunu vurgulayan, "Velilerimiz fiyatı kıyaslarken ürünleri de kıyaslamalı. Ürünleri kıyaslarken de aynı ürünleri fiyatlarıyla kıyaslamalı. Yani kıyaslamanın emsalleriyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizde mesela tüm ürünlerin üzerinde barkod var. Barkodda neyse kasada da odur. Personelin biri başka, diğeri başka, kasada başka çıkması halinde bile, hata varsa da üzerindeki barkod, hatta barkod üzerinden düşüp kopmuşsa bile programda hemen bir tane emsalini tedarik yapıp okutuyoruz. ya da programla tekrar etiket çıkarabiliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ