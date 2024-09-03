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Okul servisi sürücülerine bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Tekirdağ'da servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ekipler, katılımcılara Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında genel trafik, öğrenci indirme ve bindirme kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

Okul servisi sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya okul servis sürücüleri katıldı.

Ekipler, katılımcılara Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında genel trafik, öğrenci indirme ve bindirme kurallarıyla ilgili bilgi vererek, şoförlerin, rehber personelinin ve araçların servis aracı olması için taşıması gereken kriterler, emniyet kemeri kullanımı ve çocukların koordine edilmesi konuları anlatıldı.

Eğitim ve bilgilendirmelerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Seçer'de eğitimlere katılarak sürücülere bilgi verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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