Okul önlerindeki trafik düzenini gönüllüler sağlayacak

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "Okullu Trafikçiler" projesinin tanıtım programı düzenlendi. Proje çerçevesinde ilçedeki okul önlerinde trafik düzenini gönüllü velilerin ve öğretmenlerin sağlayacağı öğrenildi.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Okullu Trafikçiler" projesi çerçevesinde Köseköy Gazi İlköğretim Okulu'nda tanıtım ve sertifika programı düzenlendi. Etkinliğe, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır, Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Oğuz Olgun, "Ülkemizde yaşanan trafik problemleri hepimizin malumudur. Her gün çok sayıda yaşı küçük öğrencilerimiz trafiğe çıkarak okullarına gidip gelmektedir. Bu çocuklarımızın trafikte yaşayacakları riskleri en aza indirmek, velilerimizi yüreğine bir nebze su sermek için, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, eğitim yuvaları olan okullarına erişimde yaşamış oldukları trafik sorunlarını ve trafik kazası risklerini en aza indirmek amacıyla 'Okullu Trafikçiler' projesi hazırlanmış, Kartepe Kaymakamlığı, Kartepe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşlığında uygulamaya konulmuştur" dedi.

"Yayalar kırmızı çizgimizdir"

Proje çerçevesinde polis vatandaş iş birliği olacağına dikkat çeken İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyle vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında karşılaşabileceği trafik kazası risklerinin en aza indirilmesi, okul önlerinde yaşanan trafik yoğunluğu ve bu yoğunluk sebebiyle vatandaşlar arasında yaşanan tartışma, kavga, hakaret, tehdit gibi suçların önüne geçilmesi, çocuklarımızın güvenli bir ortamda gelişmelerini sürdürmesi, güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması için gönüllü velililerimiz ve öğretmenlerimizle iş birliği yapılmıştır. Tüm çocuklar canımız ciğerimiz, trafikte bir fidan kırılmasına izin vermeyiz. Yayalar kırmızı çizgimizdir"

Program sonunda proje çerçevesinde gönüllü kişilere sertifika ve kimlik kartları takdim edildi. Sertifika ve kimlikleri verilen gönüllü trafikçiler, sürücülere yönelik uygulama yaptı.