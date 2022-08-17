18 başlı Ayçiçeği görenleri şaşkına çevirdi

Ata tohumu ekti, 18 başlı Ayçiçeği elde etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bahçesinde ektiği ata tohumundan 18 başlı Ayçiçeği büyüdüğünü gören öğretmen şaşkınlığını gizleyemedi.

Eğil ilçesi Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulunda okul müdürü olarak görev yapan Resul Üstüntaş, arkadaşından aldığı ata tohumunu ekti. Ekilen ata tohumundan büyüyen Ayçiçeği 18 baş tutup, yaklaşık 150 santim uzayarak Üstüntaş ve çiftçileri şaşkına çevirdi.

Okul Müdürü Resul Üstündağ, okulunda zaman zaman öğrencilerle birlikte bahçede yöresel bitkiler ve internetten temin ettikleri ata tohumları ile bitki yetiştirme çalışmaları yapmakta olduklarını söyledi. Üstüntaş, "Görseldeki Ayçiçeğimizi de çiftçilik yapan Paşa Çetinkaya arkadaşım ile Diyarbakır Eğil ilçesinde yine elde ettiğimiz ata tohumları ile yetiştirdiğimiz bir ürünümüzdür. Ancak şimdiye kadar benzerine nadir rastlanan bir şekilde 18 baş ve 150 santim uzunluğunda bambaşka bir ürün olarak karşımıza çıktı. Yaptığımız araştırmalara göre, Guinness rekorlar kitabında 13 başlı ve 121 santim olarak geçtiğini öğrendik. Bizim ay çiçeğimiz 18 başlı ve 150 santim olduğunu tespit ettik. Amacımız çiçeğimiz ile adımızı Guinness rekorlar kitabına yazdırmak ve bu çiçekten elde edeceğimiz tohum ile daha çok başlı ayçiçeği tarımın yapılıp yapılmayacağını denemek olacaktır" ifadelerinde bulundu.