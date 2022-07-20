Okul Müdürü Berber'den Özölçer'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul Müdürü Berber'den Özölçer'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Okul Müdürü Berber'den Özölçer'e ziyaret

Gaziantep Mustafa Erman Ortaokulu Müdürü Zeki Berber, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Mustafa Erman Ortaokulu Müdürü Zeki Berber, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret eden Zeki Berber'e eşi Yasemin Berber ve çocukları eşlik etti. Zonguldaklı olduğu bildirilen Berber, Rektör Özölçer'e görevinden dolayı tebrik edip, nazik karşılama için kendilerine teşekkür etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Rektör Özölçer, söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Berber ailesine teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Rektör Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title