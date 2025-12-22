Okul Destek Projesinden 20 bin 464 çocuk faydalanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ortaokul ve lise öğrencilerinin okul dışı zamanlarını verimli kullanabilmeleri için yürüttüğü Okul Destek Projesi'nden 20 bin 464 çocuk yararlanıyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların ailelerinin yanında ve kendi sosyal çevreleri içerisinde sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyor.

Bu kapsamda SED hizmetinin etkinliğinin artırılması amacıyla 2017'den itibaren uygulanan Okul Destek Projesi'yle okul dışı vakitlerde çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunuluyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada proje kapsamında halihazırda 20 bin 464 çocuğa destek verildiği belirtilerek, "Proje ile ortaokul ve lise çağındaki çocukların psiko-sosyal gelişimleri desteklenirken, akademik durumlarına yönelik rehberlik desteği de sağlanıyor. Okul Destek Projesi ile sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinlikler, kurslar ve eğitimler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfeden çocukların sosyal ilişkiler kurma becerilerinin ve sosyal uyumlarının gelişmesi destekleniyor. Öte yandan 81 ilde bugüne kadar 29 bin 908'i ortaokul ve 12 bin 626'sı lise öğrencisi olan toplam 42 bin 534 çocuk projeden faydalandı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA