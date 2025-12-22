Haberler

Okul Destek Projesinden 20 bin 464 çocuk faydalanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında yürüttüğü Okul Destek Projesi ile toplam 20 bin 464 ortaokul ve lise öğrencisine sosyal, kültürel ve akademik destek sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ortaokul ve lise öğrencilerinin okul dışı zamanlarını verimli kullanabilmeleri için yürüttüğü Okul Destek Projesi'nden 20 bin 464 çocuk yararlanıyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların ailelerinin yanında ve kendi sosyal çevreleri içerisinde sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyor.

Bu kapsamda SED hizmetinin etkinliğinin artırılması amacıyla 2017'den itibaren uygulanan Okul Destek Projesi'yle okul dışı vakitlerde çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunuluyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada proje kapsamında halihazırda 20 bin 464 çocuğa destek verildiği belirtilerek, "Proje ile ortaokul ve lise çağındaki çocukların psiko-sosyal gelişimleri desteklenirken, akademik durumlarına yönelik rehberlik desteği de sağlanıyor. Okul Destek Projesi ile sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinlikler, kurslar ve eğitimler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfeden çocukların sosyal ilişkiler kurma becerilerinin ve sosyal uyumlarının gelişmesi destekleniyor. Öte yandan 81 ilde bugüne kadar 29 bin 908'i ortaokul ve 12 bin 626'sı lise öğrencisi olan toplam 42 bin 534 çocuk projeden faydalandı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Girdikleri dairelerden 755 bin liralık altın ve saat çalan şüpheliler: Arkadaşımızı ziyarete gitmiştik

Evlerden yüklü miktarda hırsızlık yaptılar, savunmaları pes dedirtti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
title