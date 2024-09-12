Okul çevresinde denetimler sıklaştırıldı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, kahvehane, market gibi işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde okulların açılmasıyla birlikte gerçekleştirilen denetimler de sıklaştırıldı. Bu çerçevede Efeler, Nazilli ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile birlikte ilkokul, ortaokul ve lise çevrelerinde denetim yapan jandarma ekipleri, kahvehane, market, büfe, pide salonu gibi işletmelerin kontrolünü yaptı. Ayrıca Aydın Valiliği'nin 2021/1 sayılı kararı kapsamında işletme sahiplerine bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN