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Okul çevrelerinde 7 bin kişinin kimliği kontrol edildi

Yerel Haberler

Okul çevrelerinde 7 bin kişinin kimliği kontrol edildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 7 bin 14 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 7 bin 14 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri aldı. Jandarma ekipleri aldıkları tedbirleri çerçevesinde 916 okul çevresini denetlerken 7 bin 14 şahsın kimlik kontrolünü, 121 metruk bina ve 535 umuma açık alanda incelemelerde bulundu. Güvenli bir eğitim ve öğretimin sağlanması için jandarma ekiplerince denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Jandarma Yerel Haberler

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