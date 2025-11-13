Okul binalarında güçlendirme çalışmaları sürüyor

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, okul binalarındaki güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi ve Şehit Hamdibey Ortaokulu'nda sürdürülen güçlendirme çalışmalarını inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Esmen, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Esmen, sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim görmeleri için çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti. - BALIKESİR