Okul bahçesindeki motor yangını alarma geçirdi Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan plakasız bir motosiklet henüz tespit edilemeyen bir nedenden yanmaya başladı.

Okul bahçesindeki motor yangını alarma geçirdi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan plakasız bir motosiklet henüz tespit edilemeyen bir nedenden yanmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Kocamustafendi İlkokulunun giriş kapısının sol bölümünde park halinde bulunan motosiklette yangın çıktı. Okuldan alevlerin çıktığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, polis ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

Motorun koltuk bölümünde çıktığı tahmin edilen yangında şans eseri motorun deposunda yakıt olmadığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri yanan motora müdahale ederek söndürdü. Motor, yangın sonrası kullanılmayacak duruma geldi.

Plakası bulunmayan motosikletin şasi numarasından sahibi araştırılırken, motosikletteki yangının neden çıktığı araştırılıyor.