İstanbul ve Ankara dahil 9 ilde eylemlere katılan 343 şüpheli yakalandı

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde düğmeye basıldı
İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu

OKT Trailer, Geleneksel İftar Organizasyonu ile Dayanışma Ruhu Yaşadı

OKT Trailer, Geleneksel İftar Organizasyonu ile Dayanışma Ruhu Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OKT Trailer, Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği geleneksel iftar organizasyonunda çalışanları ve paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlikte semazen gösterisi ve folklor ekibi ile Ramazan'ın manevi iklimi kutlandı.

OKT Trailer, Ramazan ayının getirdiği paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak, dayanışmayı pekiştirmek ve hem çalışanlarına hem de paydaşlarına anlamlı bir akşam sunmak amacıyla gelenekselleşen iftar organizasyonunu bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

OKT Trailer, sanayi sektöründeki öncü rolünün yanı sıra, sosyal ve kültürel sorumluluklarını da her fırsatta yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket bahçesinde düzenlenen iftar organizasyonu, çalışanlardan iş ortaklarına ve sektör temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren özel bir buluşmaya dönüştü. Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu en güzel şekilde yaşatan iftar sofraları, samimi sohbetler ve geleneksel lezzetlerle taçlandı. Öte yandan misafirlerine kültürel mirasımızı yaşatan ve Ramazan'ın ruhunu derinden hissettiren özel bir program hazırlayan OKT Trailler, gecenin açılışında gerçekleştirilen semazen gösterisi Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan huzur dolu bir atmosfer oluştururken, gecenin kapanışını yapan folklor ekibi geleneksel kültürün en güzel örneklerini sergileyerek geceye renk kattı.

Bu tür organizasyonlarla birlik ve beraberliği pekiştiğin belirten şirket yetkilileri toplumsal değerleri ön plana çıkaran etkinliklere önümüzdeki yıllarda da imza atmayı sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title