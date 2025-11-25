Haberler

OKT Trailer'dan Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans Voleybol Müsabakası

OKT Trailer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler ile birlikte yaptığı voleybol dostluk maçında 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans' mesajı verdi. Etkinlik, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Treyler sektörünün öncü markası OKT Trailer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü ile iş birliği yapan firma, "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle bu yıl ikincisini düzenlediği voleybol dostluk maçında şiddete karşı net bir duruş sergiledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle bilinen OKT Trailer, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük beğeni toplayan farkındalık maçı, bu yıl gelenekselleşme yolunda ikinci kez gerçekleştirildi.

Şiddete karşı "Sıfır Tolerans" vurgusu

Dün akşam gerçekleştirilen voleybol müsabakasında, OKT Trailer ve İl Müdürlüğü çalışanlarından oluşan takımlar dostluk için ter döktü. Maç öncesinde ve sırasında verilen mesajlarda "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" vurgusu ön plana çıkarıldı. Sporun birleştirici gücünden yararlanılarak, şiddetin olmadığı bir toplum için kurumlar arası dayanışmanın önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Gelenekselleşen dostluk

Etkinliğin ikinci kez düzenlenmesiyle birlikte OKT Trailer, bu konudaki hassasiyetinin sürdürülebilir olduğunu gösterdi. Sahada kıyasıya bir rekabetten çok dostluk rüzgarlarının estiği maç, izleyicilerden de yoğun ilgi gördü. Organizasyon, her iki takım oyuncularının birbirlerini tebrik etmesi ve şiddete karşı birlik mesajı veren toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

OKT Trailer Genel Sekreteri Serinay Özlü, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bu tip organizasyonların firmanın kurumsal kültürünün önemli bir parçası olduğunu ve etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesinin hedeflendiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
