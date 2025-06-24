Okinawa'da ABD Askerine Cinsel Saldırıdan 7 Yıl Hapis Cezası

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Japonya'nın Okinawa eyaletinde mahkeme, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ABD askeri Jamel Clayton'a 7 yıl hapis cezası verdi. Cinsel saldırı iddiaları, Okinawa'daki ABD askerleriyle ilgili sık sık gündeme geliyor.

Japonya'da mahkeme, Okinawa adasında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ABD askerini 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD askerlerine yönelik cinsel saldırı suçlamasında karar çıktı. Naha Bölge Mahkemesi, 22 yaşındaki Jamel Clayton adlı deniz piyadesinin geçen yıl 26 Mayıs'ta bir kadına cinsel saldırıda bulunmak ve yaralamakla suçlandığı davada kararını verdi. Savcılığın "mağdur kadının ifadesinin net, ikna edici ve delillerle tutarlı" olduğunu belirterek 10 yıl hapis cezası talep ettiği davada mahkeme, hakkındaki suçlamaları reddeden Clayton'u 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cinsel saldırı iddiaları ile gündeme geliyor

Yaklaşık 30 bin ABD askeri personeline ev sahipliği yapan Japonya'nın Okinawa eyaleti, son yıllarda sık sık ABD askerlerinin adının karıştığı cinsel saldırı iddiaları ile gündeme geliyor. Yaşanan olayların Okinawa Valisi Denny Tamaki ve yerel halkın ciddi tepkisine neden olduğu biliniyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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