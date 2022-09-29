Okan Gaytancıoğlu: "Ayçiçeği Üreticisi, Üretimi Artırmışken Cezalandırıldı"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçek üreticinin beklediği fiyatın açıklanmadığını, destekleme priminin ise uzun zamandır kilograma 50 kuruş olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu, "Ayçiçeği üreticisi ekiliş alanlarını artırmışken üretimi artırmışken cezalandırıldı. Aslında çözümü basit. Hasat zamanı ithalat yapmamak lazım. Gümrük vergilerini maksimum yukarılara çıkartmak lazım" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu hasadı yapılmış bir ayçiçeği tarlasındaaçıklama yaptı. Gaytancıoğlu, "Bu tarlada ayçiçeği vardı. Ayçiçekleri biçildi, tabi ki sapları kaldı. Şimdi ayçiçeği fiyatları üreticinin 16-17 lira beklentisine rağmen hala 11 liralarda. Nedeni tamamen yüzde 27 olan gümrük vergisinin yılbaşına kadar sıfır olarak uygulanması. Yani yüzde 27 gümrük vergisi uygulanmış olsaydı, üreticinin ayçiçeği 16 liralar civarında satın alınacak piyasa burada oturacaktı" diye konuştu. Okan Gaytancıoğlu şunları söyledi:

"Bu tarlada ayçiçeği vardı. Ayçiçekleri biçildi, sapları kaldı. Şimdi ayçiçeği fiyatları üreticinin 16-17 lira beklentisine rağmen hala 11 liralarda. Nedeni tamamen yüzde 27 olan gümrük vergisinin yılbaşına kadar sıfır olarak uygulanması. Yani yüzde 27 gümrük vergisi uygulanmış olsaydı, üreticinin ayçiçeği 16 liralar civarında satın alınacak piyasa burada oturacaktı. Zaten geçtiğimiz 6 ay önce mart, nisan aylarında ayçiçeği fiyatları, borsalarda 17-18 liralara kadar çıktı ve o fiyatlardan yağ yapıldı, marketlerde yerini aldı. Şu anda ayçiçeği fiyatları üreticiden 11 liraya alınmasına rağmen marketlerde hiç düşmüyor. 5'lik teneke 6 ay önce 200 liraydı, hala 200 lira civarında seyrediyor. Demek ki, üreticiyi sömürerek üreticinin eline düşük fiyatlar vererek bir kazanç olmuyor. Gıda enflasyonu da düşmüyor. Hükümetin, 'Daha çok destek vereceğiz' dediği kilogram başına 50 kuruş olan destekleme primi de artırılmadı. Üretici bir başka bahara bu desteği beklemek durumunda kaldı. Yani ayçiçeği üreticisi ekiliş alanlarını artırmışken üretimi artırmışken cezalandırıldı. Aslında çözümü basit. Hasat zamanı ithalat yapmamak lazım. Gümrük vergilerini maksimum yukarılara çıkartmak lazım. Önce üreticinin ürününü değerlendirmek lazım. Kaldı ki, ham yağ ithalatı vardı, ona düşük bir gümrük vergisi kondu, yüzde 10 civarında. O biraz fiyatları kıpırdattı ama o da olmaz. Günübirlik politikalarla bu iş olmaz. Bir ülke üretmezse hiçbir şey yapamaz. Üreticiye 'ekin' dediler, üretici gerçekten ekimini yaptı. Bakımını da yaptı."