Oğuzeli MYO'da 'Yeni Ekonomi ve Ticaret 4.0' konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda 'Yeni Ekonomi ve Ticaret 4.0' konferansı düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Dış Ticaret Uzmanı Hale Kirişçi, ihracat uzmanı olduğu dönemdeki mesleki tecrübelerinin yanı sıra ticaretin dijital çağdaki yerine değinerek, Acun Medya Akademideki dijital uygulamalar hakkında da bilgi verdi.

Hale Kirişçi konuşmasında, "Endüstri 4.0 ile birlikte dönüşen ekonomi bireylerin sosyal medyada var olma çabalarını artırmış, ticaret bu alanda yoğunlaşmış ve tabii ki Covid-19 pandemisinin de etkisiyle online ticaret çok yüksek ticaret hacimlerine ulaşmıştır" diyerek, konuşmasının sonunda gençleri dijital uygulamalarla ilgili bilgilendirdi.

Program sonunda konuşan Oğuzeli MYO Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin de dünyanın büyük bir dönüşüm süreci içinde olduğunu, bireylerin bu sürece uyumunun oldukça önemli olduğunu belirterek, Hale Kirişçi'ye paylaştığı mesleki tecrübeleri ve günümüz dijital uygulamaları hakkında bilgi paylaşımı için teşekkür etti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel