Ogün Abi Derneği'nden yüzlerce aileye gıda kolisi

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, yüzlerce aileye gıda kolisi dağıtarak destek oldu.

Çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur'un derneği yardımlarına devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla yardımları toplayan Okur, yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye giderek gıda kolisi dağıttı.

Okur, yardımların devam edeceğini söylerken, "Kentimizde çok sayıda ihtiyaç sahibi aile var. Devletimiz birçoğuna destek oluyor ancak bizlerinde elini taşın altına koyması lazım. Her zaman bu ailelere destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Amacımız hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bunun için de gece-gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. - ADANA