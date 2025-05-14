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Ogün Abi Derneği, Kurban Bayramı'nda Binlerce Kişiye Et Ulaştıracak

Ogün Abi Derneği, Kurban Bayramı'nda Binlerce Kişiye Et Ulaştıracak
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Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, Kurban Bayramı'nda 'Et girmeyen ev kalmasın' sloganıyla binlerce kişiye et ulaştırmak için hazırlıklara başladı. Dernek Başkanı Okur, kurban fiyatlarını açıkladı ve dağıtımın bir hafta süreceğini duyurdu.

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, Kurban Bayramı'nda binlerce kişiye et ulaştırmak için çalışmalara başladı.

Adana'da uzun yıllardır faaliyette olan 'Ogün Abi Derneği' her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de vekaletle kurban kesecek. 'Et girmeyen ev kalmasın' sloganıyla kendisi 100 kurban bağışlayan dernek başkanı Okur'un, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hayırseverlerin de desteğiyle yüzlerce kurban kestireceği bildirildi.

Dernek Başkanı Ogün Sever Okur, Kurban Bayramı'nda küçükbaş koyun için 12 ile 25 bin lira fiyat belirlerken, büyükbaş hisseli kesimin ise 22 bin liradan başlayacağını duyurdu. Okur, et dağıtımının Kurban Bayramı'yla birlikte yaklaşık 1 hafta süreceğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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