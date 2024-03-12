Ogün Abi Derneği Gazze'ye Yardım Etti

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yemek ve temel ihtiyaç yardımında bulundu.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un başkanlığını yaptığı Ogün Abi Derneği, şimdi her gün ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere ulaşarak yardımlarda bulunuyor.

Filistin'i de unutmadılar

İsrail saldırısı altındaki Gazze'yi de unutmayan dernek, geçtiğimiz günlerde yerel bir yardım kuruluşuyla anlaşıp binlerce Filistinli için yemek ve temel ihtiyaç yardımında bulundu.

Ogün Sever Okur, "Elimizden geldiğinde bütün ihtiyaç sahiplerine destek olacağız. Filistin'i unutmak mümkün değil. Bizler burada sıcak yataklarımızda yatarken onlar orada işgal altında. Onlara yardım etmek bizlerin görevi" dedi. - ADANA