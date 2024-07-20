Ogün Abi Derneği, çocuklara 'Macera Kampı' düzenledi

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, 'Macera kampı' ile çocuklara 2 gün boyunca hem keyifli anlar yaşattı, hem de ormanda hayatta kalmayı öğretti.

Ogün Abi Derneği, Hayatta Kalma Merkezi ile Sarıçam ilçesinde yüzlerce çocukla 'Macera kampı' gerçekleştirdi.

Ormanda çocuklar eğitmenler eşliğinde kamp yaparak doğa sevgisi öğrenirken çeşitli aktivitelerle de gönüllerince eğlendi.

Kamp hakkında bilgiler veren Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Farklı bölgelerden gelen çocuklarımız birbirleri ile kaynaşıp arkadaş oluyor ve eğlenceli anların tadını çıkarıyor. Dernek olarak dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımızı da bu kampa getirdik ve eğlenceye ortak ettik. Geçen seneden bu güne kadar 4 kez kamp düzenledik ve bu kamplar bundan sonra da devam edecek" dedi. - ADANA