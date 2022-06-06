Osmaneli Oğulpaşa köyünde 18'inci Yayla Şenlikleri yapıldı - Haberler

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Osmaneli Oğulpaşa köyünde 18'inci Yayla Şenlikleri yapıldı

AA - Zeki Ceyhan - Yerel
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Osmaneli Oğulpaşa köyünde 18'inci Yayla Şenlikleri yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18'inci Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri kapsamında Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18'inci Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri kapsamında Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından yağmur ve bereket duası edildi.

Etkinlikte konuşan Vali Kemal Kızılkaya, yayla şenlikleri, Hıdırellez kutlamaları ve ata sporu olan güreşin insanları bir araya getirdiğini söyledi.

Şenliklerin birliği, beraberliği ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir unsur olduğunu kaydeden Kızılkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ise Türk kültüründe yaylacılık, güreş ve Hıdırellez şenliklerinin çok güzel motifler barındırdığını belirterek, şenliklerin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de 18'incisi yapılan Hıdırellez şenliklerinin Bilecik için bir değer olduğunu vurgulayarak, "Osmaneli'de yükseltmeye çalışılan turizm değerleri içinde Oğulpaşa Yayla Şenlikleri ve güreş etkinlikleri ayrı bir önem teşkil ediyor." diye konuştu.

Şenlikte katılımcılara pilav ikram edilmesinin ardından yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla karakucak güreş müsabakaları düzenlendi. Müsabakalarda dereceye giren sporculara Vali Kızılkaya, Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin tarafından ödülleri verildi.

Etkinliğe, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, bazı belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Zeki Ceyhan - Yerel

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