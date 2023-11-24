Öğretmenlerin en mutlu günü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolu dolu etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı gösterilere sahne olan bu özel günde, ilçede görev yapmak üzere 2 öğretmen yeminlerini ederek göreve başladı.

Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, müzik öğretmeni ile öğrencilerden oluşan koro, söylediği türkülerle izleyicileri mest etti. Programın devamında öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler sahnelendi. Programda şehit öğretmenler de anıldı. İlçe genelinde öğretmenler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilere sahne olan bu özel günde, ilçede görev yapmak üzere 2 öğretmen de yeminlerini ederek görevlerine başladı.

75 yaşındaki emekli öğretmen Suat Candemir, "Emekli olalı 29 yıl oldu. 27 yıl öğretmenlik yaptım. Bolu'nun ilçelerinde ve köylerinde öğretmenlik yaptım. Gençlere tavsiyelerim mesleğe değer versinler. Ücretli öğretmenlik değil atanmak için mücadele etsinler. Günü gelen öğretmen olsun. KPSS sistemi kalksın. Yaşlanınca öğretmenliği bıraktım. Geriden gelen genç nesilin önünü açtım" dedi. - BOLU