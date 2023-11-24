Öğretmenlere karanfil hediye etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bir dizi kutlama etkinliğine katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilk olarak Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninde hazır bulundu. Başöğretmen Atatürk ve görevi başında şehit olan öğretmenler anısına saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, anıta çelenk sunulması ile tamamlandı. Başkan Uzunlar, törenin ardından alanda bulunan öğretmenlere kırmızı karanfil takdim ederek günlerini kutladı.

Yeni öğretmenlerin yemin törenine katıldı

Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, daha sonra Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için düzenlenen yemin törenine iştirak etti.

Tüm öğretmenlerin gününü tebrik etti

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerinin ardından açıklamada bulunan Başkan Uzunlar, "Öğretmenler Günü dolayısıyla Valilik Tören Alanı'nda düzenlenen törende, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda, Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bilginin ve umudun ışığını geleceğe taşıyan, toplumumuzu şekillendiren öğretmenlerimize bu özel günde, sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulunarak, ebediyete irtihal eden değerli büyüklerimizi saygıyla yad ettik. Ardından da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği Öğretmenler Günü kutlamasında, mesleğe yeni adım atan öğretmenlerimizle bir araya gelerek genç ve dinamik eğitimcilerimizi tebrik ettik. Onların hevesleri ve enerjisi, şehrimizin eğitim geleceğine yeni bir soluk getirecek. Öğrencilerimize bilgi ve ilham verecek öğretmenlerimizin, onların hayatlarında pozitif bir iz bırakacaklarına inanıyorum. Öğretmenlerimizin her birine meslek hayatlarında üstün başarılar diliyor, onların şahsında fedakarca görevlerini sürdüren tüm öğretmenlerimizin bu güzel ve anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ