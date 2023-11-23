Öğretmenlere Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Armağan

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçedeki okullarda ve belediyede görev yapan bin 950 öğretmene, “Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı” kitabını armağan etti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçedeki okullarda ve belediyede görev yapan bin 950 öğretmene, " Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" kitabını armağan etti.

Gaziemir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler için Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir hediye hazırladı. Belediye, İlber Ortaylı ile İsmail Küçükkaya'nın kaleme aldığı Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı kitabını hediye etti. Kitap, ilçedeki okullarda ve belediyede görev yapan bin 950 öğretmene dağıtıldı.

Şehit Dursun Acar Ortaokulu'nu ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Okul Müdürü Yalçın Aktaş ve öğretmenlere hediyelerini vererek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin zor ve sorumluluğu ağır bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Arda, Türkiye'nin nitelikli, düşünen, sorgulayan yurttaşlar yetiştiren bir eğitim sistemine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Mevcut eğitim sistemiyle öğrencilerimiz bilimden, matematikten, edebiyattan ve fenden kopuyor. Düşünüp sorgulamak yerine kabullenen bireyler olarak yetişiyor. Cumhuriyetin kazanımlarıyla elde edilmiş nitelikli eğitim anlayışı tamamen yok olursa işte o zaman kendimizi geri dönülemeyecek bir karanlığın içinde bulabiliriz. Bu yüzden Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yön verecek nesilleri yetiştiren siz öğretmenlerimize çok büyük görev düşüyor. Atatürk'ün açtığı yoldan, bilimin ve aklın ışığıyla yürüyen nesiller yetiştirmek hepimizin en büyük sorumluluğu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."