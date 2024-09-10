Kayseri'deki Okul Yaz Tatilinde Yenilendi

Kayseri'de bulunan Şehit Osman Çelik İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki idareciler, öğretmenler, veliler ve hayır sahipleri elbirliği ile okullarını baştan aşağı yeniledi.

Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bulunan Şehit Osman Çelik İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Rafet Ural, yaz tatilinde durmaksızın çalıştıklarını ve okullarını baştan sona güzelleştirdiklerini ifade etti. Elbirliği yaparak okulun en acil ihtiyaçlarını giderdiklerini ve okullarını güzelleştirdiklerini belirten Okul Müdürü Rafet Ural, yaz döneminde yaptıkları yenilikleri ile ilgili açıklamasında, "Okul istinat duvarı üzerine tel çit yapımı, ek hizmetli personel ve güvenlik personeli temini, dış giriş uzatılıp bazalt taş kaplaması, ikinci giriş kapısı fotoselli otomatik kapı takıldı. Okul iç cephe (Sınıflar -koridor) boyası yapıldı. Şehit köşesi, Atatürk köşesi modern olarak yapıldı. Zemin giriş (100 metre) seramik kaplama yapıldı. Zemin kapılar giydirme yapıldı. Tüm merdivenlerimiz (zemin+ 3 kat) seramik yapıldı. Sınıf isimlikleri modern olarak yeniledik. Dış cephe boya tamiri ve serpme kısımları yeniledik. Tüm banklar, kamelya, dış kapılar boyandı. Zemin aydınlatma, duvar kağıdı, mescit ve halılar yenilendi" ifadelerini kullandı.

Rafet Ural, yorulduklarını ama değdiğini söyleyerek, "En dıştan içeriye doğru gözünüzün gördüğü hemen hemen her şeyi yeniledik. Nasıl yaptık; en büyük destekçimiz harika bir idari ve öğretmen kadrosu olmasıydı. Ben sadece iletişimi ve sinerjiyi güçlü tutmaya çalıştım. Bakanlığın verdiği ödenek, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin desteği, hayır sahibi dostlar, işçilik konusunda yardım eden veli ve arkadaşlar, idareci arkadaşlar sağ olsunlar. Maddi olarak ne zaman dara düşsek muhakkak telefonum çaldı. Birileri bizi buldu veya biz onları bulduk. Yorulduk ama değdi. Pazartesi günü gururla kürsüye çıktık ve öğrencilerimize daha kaliteli bir mekan sunmanın keyfi ile hep beraber yeni eğitim ve öğretim dönemini temiz ve ferah ortamımızda başlattık" dedi. - KAYSERİ