Öğretmenler gününde öğrencilerin sergilediği performanslar göz doldurdu

Güncelleme:
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen etkinlikler de öğrencilerin sergilediği performanslar göz doldurdu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları Karasu Kaymakamlığı önünde çelenk töreni düzenlendi. Törende İlçe Milli eğitim Müdürü Furkan Enşici, Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programın ardından Müdür Furkan Enşici, törende bulunan öğretmenlerin gününü kutladı. Çelenk töreninin son bulmasının ardından kutlama programı Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Öğretmen şiiri duygulandırdı

Duygusal anlar ve anlamlı konuşmaların yaşandığı programda Halk Eğitimi Merkezi Müzik Öğretmeni Nesrin Akan Çiftçi yönetiminde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Öğretmenler Günü' mesajı okundu. Programın duygu dolu anlarından biri, Karasu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mariye Yavuzyiğit tarafından okunan "Öğretmen" adlı şiir oldu. Emekli öğretmenleri temsilen söz alan Hasan Ali Abanoz, duygu dolu bir konuşma yaparak kaleme aldığı şiiri seslendirdi. Genç öğretmenler adına konuşma yapan Özel Eğitim Öğretmeni Damla Battal ise mesleğe yeni başlayan bir öğretmen olarak taşıdığı heyecanı ve sorumluluk bilincini dile getirdi. Ardından şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerin anısına hazırlanan video gösterimi yapıldı.

Program çerçevesinde emekli olan personel ve öğretmenlerden İlyas Panço, Erol Şahin ve Hasan Ali Abanoz'a, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan tarafından 'Hizmet Şeref Belgesi' takdim edildi. Belge takdiminin ardından sahnelenen 'Öğretmenler Günü' tiyatro gösterisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programın sonunda 'Benim öğretmenim' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen program, öğretmenleri onurlandıran içerikleriyle katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
