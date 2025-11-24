Haberler

Öğretmenler Günü'nü hastanede geçiren öğretmen unutulmadı

Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler gününü geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla hastanede geçiren Edebiyat Öğretmeni Emine Dağdelen'i meslektaşları bu özel günde yalnız bırakmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, hastanede tedavisi devam eden Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Emine Dağdelen'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şube Müdürleri Hayati Duman, Sami Çetinaktı ve okul yöneticileri ile birlikte öğretmenin durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Sünnetci, hem meslektaşına hem de ailesine moral desteği verdi.

Ziyareti sırasında öğretmenlik mesleğinin fedakarlık ve adanmışlık üzerine kurulu bir gönül işi olduğunu vurgulayan Sünnetci,"Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğini inşa eden en kıymetli emekçilerimizdir. Onların her zaman yanındayız. Hastanede uzun süre tedavi görecek olan değerli öğretmenimizin en kısa zamanda sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini diliyorum. Milli eğitim ailesi olarak dualarımız kendisiyle. Bu vesileyle öğretmenimizin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü'de kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

