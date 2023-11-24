Öğretmenler Günü, Çerkezköy'de Etkinliklerle Kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Çerkezköy’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Çerkezköy'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Çelenk törenine, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürvekili Öztürk Çetin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri, çelenk töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürvekili Öztürk Çetin tarafından günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı. Öztürk'ün konuşmasının ardından emekli öğretmen Süleyman Berk'e günün anısına çiçek ve hizmet şeref belgesi takdim edildi. Daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gösterisinin ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından şarkılar seslendirildi. Program, öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.