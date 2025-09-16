Öğretmenler Eğitim Şenliği ile Yeni Yıla Merhaba Dedi

Erzurumlu öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılına Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) Eğitim Şenliği ile 'merhaba' diyecek.

ÖRAV tarafından düzenlenen Eğitim Şenliği, bu yıl 11. kez öğretmenlerle buluşacak. Şenlik, 20 Eylül Cumartesi günü, 11.00-14.30 saatleri arasında Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları'nda gerçekleşecek. ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, amaç ve hedeflerini şöyle anlattı: "Her yeni eğitim yılı, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için umut dolu bir başlangıç. Biz de ÖRAV olarak öğretmenlerimize bu dönemde ilham ve güç verecek bir program hazırladık. Yeni eğitim-öğretim yılına hep birlikte dinamizm katmayı hedefledik. Eğitim Şenliği, öğretmenlerimizin birlikte düşünme, öğrenme, üretme ve yenilenme alanı. Bu yıl da sanat, spor, felsefe, teknoloji ve yaşam becerilerini bir araya getiren zengin atölyelerimizle öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesindeki 30 ilde, binlerce öğretmenimizle buluşmayı heyecanla bekliyoruz."

ÖRAV öğretmenlerin, geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya oluşturulabilmesi için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında kuruldu. Vakıf, aynı zamanda eğitimin en önemli odak noktalarından olan öğretmenliğin; özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına destek oluyor. 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerin sürekli gelişimleri için eğitimler tasarlayan ve yaygınlaştıran, atölyeler ve seminerler düzenleyen ÖRAV, bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde 430 bin öğretmene ulaştı. - ERZURUM