Öğretmenler, depremzedeler için seferber oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem bölgesine gönderilecek ihtiyaç malzemelerinin getirildiği Herodot Kültür Merkezi, doldu taştı. Bunun üzerine giysi yardımları Gençlik Merkezi'ne yönlendirildi. Gençlik Merkezi'nde yardım ve destek çalışmalarını öğretmenler yapıyor.

Tüm Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Bodrum'da da depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar, ihtiyaç malzemelerinin toplandığı Herodot Kültür Merkezi'ne akın etti. Yardımların fazla olması sebebiyle görevliler kayıt ve kolileme işlemine yetişemedi. Bunun üzerine kıyafet yardımları, Gençlik Merkezi'nde toplandı.

Gençlik Merkezi'nde Bodrum'daki gönüllü öğretmenler görev alıyor. Vedat Türkmen İlkokulu Matematik öğretmeni Nurullah Özden, "Elimizden ancak bu geliyor. Gönül isterdi ki orada da bulunalım. Eğer mümkün olursa oraya da gideriz" dedi.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Ayşe İntaş, "Kendimiz buradayız ama yüreğimiz depremzedelerle. Çok çok büyük bir afet yaşadık, çok üzgünüz. Canla başla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir günde dayanışma için buradayız." şeklinde konuştu.

Tüm ülkeye başsağlığı dileyen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise şu bilgiler aktardı; "Ülkemizin başı sağ olsun, geride kalanlara Allah sabırlar versin. Biz de burada kurumlarımızla, gönüllülerimizle vatandaşlarımızla yardım götürmek için çabalıyoruz. Şu anda 2 depolama alanımız var. Bunlardan bir tanesi Gençlik Merkezi'miz. Buraya sadece kıyafetleri yönlendirdik. Diğer yardım malzemelerini de Herodot Kültür Merkezi'nde topluyoruz"

Ukraynalılar da destek oldu

Öte yandan Bodrum Ukraynalılar Derneği de depremzedelere ihtiyaç malzemeleri gönderdi. Dernek Üyesi Galina Ateş, "Ukrayna halkı, Türk dostlarının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyor. Ukrayna'da savaş başladığında Türkiye çok yardımcı oldu. Tüm imkanları ile Ukrayna'nın yanında oldu ve olmaya devam etmektedir. Şimdi biz de elimizdeki imkanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA