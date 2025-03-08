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Öğretmenden Doktora: Dr. Hakan Kasun'un Başarılı Yolculuğu

Öğretmenden Doktora: Dr. Hakan Kasun'un Başarılı Yolculuğu
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Tunceli'de öğretmenlik yaparken tıp fakültesini bitiren Dr. Hakan Kasun, Sağlık Bakanlığı'nda hekim olarak göreve başladı. Uzun yıllar eğitim sektöründe bulunan Kasun, hayali olan doktorluk mesleğini gerçekleştirdi.

Tunceli'de, öğretmenlik yaparken tıp fakültesini bitiren Dr. Hakan Kasun, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmaya başladı.

Marmara Üniversitesi biyoloji öğretmenliğini bitiren Hakan Kasun, uzun yıllar Tunceli'de, dershane ve devlet okullarında öğretmenlik yaptı. Hep hayali olan doktorluk mesleğini yapmak için sınava hazırlanan Kasun, 2018 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Fakülteyi başarıyla bitiren Kasun, geçtiğimiz günlerde Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde hekim olarak göreve başladı.

2003 yılında Marmara Üniversitesi biyoloji öğretmenliğinden mezun olduğunu kaydeden 44 yaşındaki Dr. Hakan Kasun, "Öğretmenliği okurken tıp fakültesine girmek gibi bir isteğim vardı ancak şartlardan ötürü bunu gerçekleştiremedim. Dershane ve Milli Eğitim Bakanlığında çeşitli devlet okullarında öğretmen olarak görev yaptım. Şartlar uygun olunca sınava tekrar hazırlandım. Erzincan Binali Yıldırım Tıp Fakültesini bitirdim. Zorlu bir süreç olmasına rağmen eşim, kızım, ailem ve dostlarımın desteğiyle bunun üstesinden gelebildim" dedi.

Yetiştirdiği öğrencilerle yanı yerde hekimlik yapmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kasun, "Size, ailenize, insanlığa faydası olan hayallerinizin yaşı, yeri ve zamanı yoktur. Bu hayalleri gerçekleştirmek için bir emek verilmesi gerekiyor" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
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