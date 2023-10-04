Öğretmenciler Bilecik'te 10'a yakın ders ve alanda eğitimler alıyor

Bilecik Belediyesi tarafından her yıl verilen onlarca eğitim programında öğrenciler başta matematik olmak üzere 10'a yakın ders ve alanda eğitimler alıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından her yıl verilen onlarca eğitim programında öğrenciler başta matematik olmak üzere 10'a yakın ders ve alanda eğitimler alıyor.

Eğitime Destek Kursları adıyla öğrencilerin buluştuğu Bilecik Belediyesi Bilgi Evi, bu eğitim döneminde de 180 öğrenciyi ağırladı. Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri eşliğinde öğrenciler, matematiği eğlenceli bir ortamda öğrenirken aynı zamanda fen bilimleri, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, Türkçe ve İngilizce derslerini de alma imkanı buluyor. 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı ücretsiz eğitim programında aynı zamanda öğrencilere yeni nesil sorular yöneltilerek, çözmeleri sağlanıyor.

Bilecik Belediyesi Bilgi Evinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında öğrenci ve velilere uzman eğitmenler tarafından aynı zamanda Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti de sunuluyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden 30 öğrencinin aktif olarak aldığı danışmanlık hizmetinde soru çözüm teknikleri, motivasyon konuşmaları, örnek ders çalışma programları, öz düzenleme ve öz disiplin kazandırma gibi konularda bilgi paylaşımı yapılıyor. - BİLECİK