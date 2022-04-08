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Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış

Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hastanede yatan çocuklara hediye verdi.

Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hastanede yatan çocuklara hediye verdi.

Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul Müdürü Sefer Bulgu, öğretmen ve öğrenciler Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yatmakta olan çocukları ziyaret etti. Burada öğrenciler ve öğretmenlerin okul idaresinin destekleriyle aldığı hediyeler yaklaşık 100 çocuğa hediye edilerek, onlara moral verdi.

Oyuncağı olan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Okul Müdürü Sefer Bulgu, amaçlarının öğrencilerde ki yardımlaşma, hediyeleşme duygusunu geliştirerek farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN

Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış

Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi, okul müdürü, Dumlupınar, Adıyaman, Yerel, Haberler

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