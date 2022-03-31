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Öğretmen ve öğrenciler siber suçlar konusunda bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğretmen ve öğrenciler siber suçlar konusunda bilgilendirildi

Eskişehir'de öğretmen ve öğrenciler, siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de öğretmen ve öğrenciler, siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli eğitici personeller, bir eğitim kurumunda öğrenim gören 550 öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitim düzenledi. Öğrenci ve öğretmenler, "Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi/manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme" konulu bilgilendirme seminerleri ile bilgilendi. - ESKİŞEHİR

Öğretmen ve öğrenciler siber suçlar konusunda bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Siber Suçlarla Mücadele, Eskişehir, Yerel, Haberler

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