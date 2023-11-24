Öğretmen başkandan Öğretmenler Günü hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bu 24 Kasım'da da öğretmenleri unutmadı. Başkan Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçe genelindeki okullarda görev yapan tüm öğretmenlere kalem hediye etti.

Talas'ın merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan okulların tamamında gerçekleştirilen organizasyonla ilçede görevli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Başkan Mustafa Yalçın, onlara Öğretmenler Günü'nü tebrik eden mesaj kartıyla birlikte üzerinde Cumhuriyetin 100. Yılı logosunun da olduğu isme özel kalem hediye etti. Hediyelerini alan öğretmenler, Başkan Yalçın'a teşekkürlerini ileterek onun da öğretmenler gününü kutladı. Memnuniyetini dile getiren Rauf Denktaş Ortaokulu Müdürü Mustafa Özarslan, Öğretmen Başkan Mustafa Yalçın'dan öğretmenlere böyle bir hediye geldiği için teşekkür etti. Okul Müdürü Özarslan, Başkan Yalçın'ın kendilerini hiçbir zaman unutmadığını da sözlerine ekledi. Tekden Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan da; "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi öğretmen olması hasebiyle desteğini her zaman hissediyoruz. Öğretmenlerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum." dedi. Benzer düşünceleri paylaşan TOKİ Şehit Osman Kirik Anaokulu Müdürü Elif İşler de şunları söyledi;

"Eğitim ve eğitimcinin her daim yanında olan, bir telefonla bile bizlerden desteğini esirgemeyen Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e çok teşekkür ediyoruz." - KAYSERİ