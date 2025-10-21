Öğrenciyi Boğulma Tehlikesinden Kurtaran Öğretmene Teşekkür

Erzurum'un Yakutiye İlçesi Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, 23 Temmuz Ortaokulunu ziyaret ederek Heimlich manevrası ile öğrencisini boğulma tehlikesinden kurtaran öğretmen ve öğrenciyle bir araya geldi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Duyarlılığı ve örnek davranışı dolayısıyla öğretmenimize teşekkür ediyor, öğrencimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - ERZURUM