Öğrencilerinin çağrısı, Yurdagül'den karşılık buldu

Geçtiğimiz gün bine yakın üniversite öğrencisi ile bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, program esnasında öğrencilerden "sizin için elimizden gelen ne varsa yardımcı oluruz" söylemi üzerine, öğrencilerden sosyal medya platformu Twitter üzerinden yüzlerce...

Geçtiğimiz gün bine yakın üniversite öğrencisi ile bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, program esnasında öğrencilerden "sizin için elimizden gelen ne varsa yardımcı oluruz" söylemi üzerine, öğrencilerden sosyal medya platformu Twitter üzerinden yüzlerce #ataaöfyazokuluistiyor hashtagi ile paylaşım yapıldı.

Bunun üzerine Yurdagül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile konu hakkında yaptığı görüşmeyi yayınladı. Öğrencilerin taleplerine sessiz kalmayarak, ilgili mercilere ilettiğini ve konunun olumlu sonuçlanması için çaba sarfettiğini yazan Adem Yurdagül, gençlerin büyük beğenisini aldı.

Sosyal medya üzerinden tebrik mesajı patlaması yaşan il başkanı Yurdagül, gençler bizim herşeyimiz, taleplerini ilgili mercilere ulaştırmak bizim vazifemiz. Ben Rektör hocamızında bu konuya duyarsız kalmayacağını gerekeni yapacağına inancım tam. Kıymetli hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İfadelerini kullandı. - ERZURUM