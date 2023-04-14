Öğrencilerin yaptığı insansı robotlar fuarda yoğun ilgi gördü

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Alan Şefi Elif Kömür: "Robotu programlamak yaklaşık olarak 1 ay sürüyor"

Bilişim teknolojileri 9'uncu sınıf öğrencisi Kerem Sazan:

"İnsanlar ilk defa robot görmüş gibi davranıyor, çok şaşırıyorlar"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" fuarına insansı robotlarıyla katılan öğrencilerin standı vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Devlet Tanıtım Günleri" fuarına Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü öğrencileri insansı robotlarıyla katıldı. Pek çok fiziksel hareketi zorlanmadan yapabilen robotlar, vatandaşlar tarafından merakla incelendi. Lego parçalarıyla birleştirilerek yapılan insansı robotların yazılımını öğrenciler sıfırdan kendileri kodluyor. Robotları programlama işlemlerinin yaklaşık olarak 1 ay sürdüğünü kaydeden Bilişim Bölümü Alan Şefi Elif Kömür, insansı robotlara bilişim bölümü dışındaki diğer öğrencilerin de ilgi gösterdiğini kaydetti. Robotların gösteri ve eğitim amaçlı kullanıldığına değinen bilişim teknolojileri 9'uncu sınıf öğrencisi Kerem Sazan ise, insanların ilk defa robot görmüş gibi davrandıklarını ancak bunun artık normalleşmesi gerektiğini söyledi.

"Bu robotların yapım aşaması biraz zor oluyor"

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Alan Şefi Elif Kömür, bilişim öğrencileri dışında başka öğrencilerin de robotlara ilgi gösterdiğini söyledi. Robotik çalışmalarıyla ilgili bazı detaylara değinen Kömür, "Bu robotları projeler sonucunda aldık. İnsansı robotları kendimiz kodluyoruz. Aynı zamanda kendi kodlarını da kullanarak bunların gösterilerini yapıyoruz ve robot yarışmalarına katılıyoruz. Bunun dışında Legolarımız var, lego eğitimleri veriyoruz. Robotik kodlama dersimiz var, bu ders döneminde yarım dönem lego eğitimi ve arduino eğitimleri veriyoruz. Robotik çalışmalarımızı gittiğimiz fuarlarda sergiliyoruz. Bu robotların yapım aşaması biraz zor oluyor, 4-5 kere söküp takma işlemi gerçekleştirmemiz gerekebiliyor çünkü Legolar bize parça parça geldikleri biz bunları hemen birleştirmeye çalışıyoruz. Birleştirdikten sonra da bu çalışmalarımızı programı yükleyerek deniyoruz, bu süreç yaklaşık olarak 1 ay sürüyor. Hobi amaçlı yapan öğrencilerim oluyor. Uçak öğrencilerim var, bilişim öğrencilerim de var. Bunlar öğle aralarında gelip çalışmak istiyorlar ve bu çalışmalarını beraber yürütüyorlar. Bazen hafta sonu 'ben çalışmak istiyorum' diyerek götüren öğrencilerim oluyor. Onlar da çalışıp geri getiriyorlar" dedi.

"Robotlarımız çoğu hareketi sıkıntı çekmeden halledebiliyor"

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri 9'uncu sınıf öğrencisi olan Kerem Sazan, robotları ne amaçla kullandıklarından bahsetti. İnsansı robotların tekme gibi birkaç hareket dışında çoğu hareketi rahatlıkla yapabildiğini ifade eden Sazan, "Robotlarımız şınav çekebiliyor ve amuda kalkabiliyor. Biz bu robotları eğitim amaçlı kullanıyoruz, okulumuz öğrencileri bunları test ederek kendilerini daha çok geliştiriyorlar. Böylece robotlarla daha iyi ustalık gösterebiliyorlar. Bir robot tek kişiyle sıfırdan 8 saatte tamamlanabiliyor, eğer 2 kişi çalışırsa bence bu süre 4 saate iner. Zor olan hareketlerden bir tanesi tekmeler. Çünkü eğer robot bunu çok geç ya da ani bir şekilde yaparsa bazen kabloları bazen ve koparabiliyor. Bunlar ekstrem hareketler dediğimiz şeyler, onun haricinde çoğu hareketi sıkıntı çekmeden halledebiliyor. Robotların altlarına bantlar yapıştırıyoruz devrilmelerinin önüne geçiyoruz ve robotun hareket yaparken sağlam durmasını sağlıyoruz. Benim alanım bilişim teknolojileri olduğu için gelecekte daha çok yapay zeka alanında uzmanlaşmak istiyorum. Yapay zeka, yazılım ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Bu üçü arasından bir tanesini seçeceğim. İnsanlar ilk defa robot görmüş gibi davranıyor. Gözlemlediğim kadarıyla çok şaşırıyorlar, bence bunların aşılması ve robotları görmenin daha normal olması gerekiyor. Bence oluşturulan ortam çok güzel. Hem diğer okullarla hem de diğer bakanlıklarla iletişim kuruluyor" şeklinde konuştu.