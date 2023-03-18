Öğrencilerin sergilediği oratoryo büyük alkış aldı

Karabük'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla sergilenen oratoryo katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Karabük'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla sergilenen oratoryo katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Beşbinevler Mezarlığındaki şehitlikte başlayan programda il protokolü tarafından çelenk bırakıldı.

Çelenk sunumunun ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl dönümü sebebi ile saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, İl Müftüsü tarafından dua edildi.

Şehitlikteki tören protokol üyelerinin şehitlerin mezarlarına karanfil bırakması ile sona erdi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam eden programda günün önemini belirten konuşma yapılırken öğrencilerin sergilediği "Çanakkale Zaferi" isimli oratoryo katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Daha sonra düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Gürel tarafından verildi.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Garip Gümüş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Sabri Özer, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, emniyet güçleri ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. - KARABÜK