- Öğrencilerin "Hanife ablası" 11 yıldır okul yolunda

DÜZCE - Düzce'de 11 yıldır servis şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Hanife Özen, hafta içi her gün okul yollarını aşındırıyor. Öğrencilere anne şefkatiyle yaklaşan Özen, herkesin takdirini topluyor.

Düzce'de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Hanife Özen, 11 yıldır servis şoförlüğü yapıyor. Öğrencilerin "Hanife abla" diye hitap ettiği Özen, sabah erken saatlerde yollara düşüyor. Trafik kurallarına harfiyen uyan Özen, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutuyor. Okula güvenle taşıdığı öğrencilere anne şefkatiyle yaklaşan Hanife Özen, herkesin takdirini topluyor.

"Öğrencilerle bağ kurdum"

Mesleğiyle eşi sayesinde tanıştığını söyleyen Hanife Özen, "Eşim öğrencileri taşıyan servisin şoförlüğünü yapıyordu. Bende onun sayesinde bu işe başladım. Eşim mesleğimde bana çok yardımcı oluyordu. Aradan 11 yıl geçti, o bana artık yardımcı olmuyor. Şuan benim okula taşıdığım öğrencilerden bazıları, eşimin geçmişte okula götürdüğü öğrencilerin çocukları. Eşim 30 yıldır bu mesleğin içinde. Öğrencilerin hepsi tanıdığımız, bildiğimiz ailelerin çocukları. Onlarla bağ kurduğum için hepsini ayrı ayrı seviyorum. Mezun olanlar var, üniversiteyi kazananlar var. Hepsi ile ayrı ayrı bağ kurum özlüyorum. Yaz tatilinde arayarak görüşüyorum" dedi.

"Çocuklarla iletişimimiz daha iyi"

Öğrenci velileri ile rahatlıkla görüşebildiğini belirten Özen, "Veliler ile aram, erkek şoförlere göre daha iyi olabilir. Veliler benimle daha rahat görüşüyorlar. Çocuklarla iletişimimiz daha iyi olduğu için her şeyi bana anlatıyorlar. Daha güzel bir iletişimimiz oluyor. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işinde zorluğu var. Kışın çok zorluk yaşıyorum. Sorumluluk aldığımız için çok zorlanıyorum. Frene bastığımda durmazsa diye korkuyorum. Bazı gençler kulaklığı takıyor ve karşıdan karşıya geçerken bakmıyorlar. Bizde bunun korkusunda oluyoruz. Velilerden ricam, çocuklarını okula getirdiklerinde araçlarını giriş kapılarına bırakmadan uygun bir yerlerde bırakırlarsa, biz servisçilere kolaylık sağlamış olurlar" ifadelerini kullandı.

"Annem servis şoförü olduğu için mutluyum"

Hanife Özen'in kızı Didem Tanem ise annesinin mesleğini sevdiğini ifade ederek, "Annem servis şoförü olduğu için mutluyum. Annem servisçi olduğu için hiç sorun yaşamadım. Annem benimle birlikte birçok kişiyi de alıp eve bırakıyor" şeklinde konuştu.

"Bizim dertlerimizi dinliyor"

Hanife Özen ile çok iyi anlaştığını kaydeden öğrenci Sıla Nur Şahin ise "Erkek şoförlere göre bizimle arası çok iyi. Kendisi de bizimle mutlu. Dertlerimizi dinliyor. Kendisinden çok memnunum. Sabahları bizi okula bırakıyor. Bende ona yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.